Избиение копа в Киеве: скандального бизнесмена-боксера оправдали

Предпринимателя и вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура обвиняли в избиении столичного полицейского. Суд мужчину оправдал. Фото - Общественное

Киевский апелляционный суд признал законным оправдательный приговор вице-президенту Федерации бокса Киева, бизнесмену Николаю Щуру. Его обвиняли в избиении полицейского.

По мнению суда, Щур не целенаправленно ударил полицейского, а просто отмахнулся. Таким образом, суд не усмотрел прямого умысла в действиях обвиняемого. Об этом говорится в постановлении суда.

Дончанин Щур 2 января в позапрошлом году в помещении Оболонского райотдела полиции Киева ударил в лицо патрульного полицейского, который задержал автомобиль. По словам подсудимого, он прибыл в райотдел, чтобы узнать обстоятельства инцидента, а полицейские начали по-хамски с ним общаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео

Подчеркнул, что полицейские первыми начали его бить ногами и руками, а потом надели наручники. Через некоторое время с него сняли наручники и полицейский ему заявил, что Щур его избил.

10 мая 2018-го суд первой инстанции признал его невиновным и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления. Прокуратура не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу.

За покушение на полицейского 7 мужчин получили подозрения. Нападение произошло возле одного из отделений Приватбанка в Оболонском районе столицы. Компания молодых людей распивала спиртные напитки, громко ругалась, чем нарушала общественный порядок. С целью прекращения противоправных действий молодых людей полицейский, который проходил неподалеку, сделал замечание. В ответ злоумышленники, среди которых было двое несовершеннолетних, набросились с кулаками на сотрудника полиции.