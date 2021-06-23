В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбое.
Георгий Янов, 1996 г.р., бежал до рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Мужчина подозревается в совершении разбойного нападения и угоне.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое.
Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в отделение полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии "102".
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