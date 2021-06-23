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среда, 23 июня 2021 14:55

Из воды вытащили тела двух школьников
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На Днепропетровщине в реке Гачук утонул 10-летний мальчик. Погиб, когда искал тапочки
Фото: dp.dsns.gov.ua
На Днепропетровщине в реке Гачук утонул 10-летний мальчик. Погиб, когда искал тапочки
На Днепропетровщине в реке Гачук утонул 10-летний мальчик. Погиб, когда искал тапочки

В селе Андреевка в Синельниковском районе Днепропетровской области в ​​реке Гачук исчез 10-летний мальчик 22 июня. Очевидцы вызвали спасателей.

Школьника нашли мертвым, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В 16:40 спасатели нашли тело мальчика, без признаков жизни, на глубине около 2 метров в 15 метрах от берега реки", - рассказали спасатели.

Выяснилось, школьник гулял без взрослых. Когда заметил, что тапочки поплыли, начал нырять.

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А в селе Баркасово Мукачевского района на Закарпатье утонул 16-летний парень 22 июня. По словам очевидцев, вместе с друзьями купался в деривационном канале. Хорошо плавать не умел, бродил возле берега. И в один момент попал в несколькометровое углубление, говорят в пресс-службе ГСЧС Закарпатья.

"Друзья пытались спасти его, но безуспешно. Тогда они побежали ко взрослым, которые и вызвали экстренные службы", - рассказали спасатели.

В 21:15 они вытащили тело 16-летнего парня из воды и передали его правоохранителям.

В Киевском водохранилище третьи сутки ищут тело 36-летнего мужчины. Он утонул вместе с дочерьми 4 и 10 лет во время отдыха вблизи села Лебедевка. Одного ребенка сразу вытащили свидетели, но он умер по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток.

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