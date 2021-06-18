Из воды извлечены тела двух подростков и мужчины

Фото: kh.dsns.gov.ua

17 июня в реке Мерла на Харьковщине утонули подростки 14 и 16 лет.

Несчастный случай произошел в селе Колонтаев Краснокутского общины у шлюз-регулятора, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

"С помощью лодки и веревки спасатели достали тела погибших из водоема и передали следователям. Продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства данного происшествия", - рассказали спасатели.

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В этот же день водолазы нашли и достали тело 62-летнего мужчины с Печенежского водохранилища. Этот несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины.

Всего с начала года на водоемах Харьковщины утонуло 17 человек, четверо из которых дети. Еще один человек считается пропавшим без вести.

С начала лета на водоемах Украины погибли 56 человек, из них 16 детей.

В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя Лиза. Компания девушек от 12 до 14 лет отдыхала у реки. Рядом взрослых не было. Девушки пошли купаться и одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее. Но Лиза не всплыла.