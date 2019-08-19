Из тюрьмы сбежал неоднократно судимый преступник

1 августа из Бердичевского исправительного центра в Житомирской области убежал неоднократно судимый Андрей Ботов, 1975 года рождения. Преступник направился по направлению к Белой Церкви под Киевом.
Сообщил об этом Киев Оперативный.
Особые приметы беглеца: рост около 185 см, русые волосы, шрамы на левом виске.
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Под Киевом разыскивают мать и дочь. Женщины выехали на автомобиле из Броваров в направлении столицы и исчезли. Последний раз выходили на связь через полчаса после того, как отправились в дорогу.
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