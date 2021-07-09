Из суда сбежал преступник

В Харькове из зала суда сбежал злоумышленник.
"47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль", сообщает Нацполиция в Харьковской области.
Деталі: У Харкові оголосили операцію "Сирена".
У поліції повідомляють прикмети розшукуваного:
зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке;
був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.
У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.
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