Из суда сбежал преступник

В Харькове из зала суда сбежал злоумышленник.

"47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль", сообщает Нацполиция в Харьковской области.

Деталі: У Харкові оголосили операцію "Сирена".

У поліції повідомляють прикмети розшукуваного:

зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке;

був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.

У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из зала суда сбежал подозреваемый

В Одессе из здания суда сбежал подозреваемый в краже. Мужчине удалось сбежать из-под конвоя. Он был в наручниках.