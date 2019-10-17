Из столичного озера извлекли труп неизвестного

В Киеве в озере Радужное утонул мужчина. Фото - kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве из озера Радужное в Днепровском районе выловили труп неизвестного мужчины.

Утопленника обнаружили в 10 м от берега 16 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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"Бойцы достали тело мужчины из воды и передали правоохранительным органам", - рассказали спасатели.

Причины и обстоятельства трагического случая устанавливают полицейские.

В столице из озера Редькино спасатели достали тело 38-летнего мужчины. Труп нашли на глубине 5 м в 7 м от берега.