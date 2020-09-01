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вторник, 01 сентября 2020 12:21

Из синагоги похитили человека: полиция нашла его через неделю

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Из синагоги похитили человека: полиция нашла его через неделю
Из синагоги похитили человека: полиция нашла его через неделю. Фото: www.rbc.ua

Накануне Дня Независимости Украины из Центральной синагоги Киева похитили человека. Полиция за неделю раскрыла преступление. Пострадавшего освободили, а похитителей задержали. Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Георгий Логвинский.

По его словам, мужчину похитили из синагоги 21 августа. Около 10 утра под предлогом бизнес-соглашения в синагогу подъехал черный Mercedes с бывшим бизнес-партнером потерпевшего и еще одним лицом.

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"Ничего не предвещало опасности, если учесть, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешенные финансовые вопросы из прошлой жизни. В дальнейшем связь с потерпевшим исчезла, а телефон якобы выключился в метро", - говорит Логвинский.

Также депутат подчеркнул, что похитители действовали профессионально. Номера на авто были поддельные, во время похищения не использовались телефоны, заметались следы и менялись авто.

Дело взял на контроль министр внутренних дел Арсен Аваков. Уже в воскресенье правоохранители взяли след, а операция держалась в тайне, поскольку предполагалось, что в банде были бывшие или действующие сотрудники полиции.

"В рамках расследования была установлена ​​целая банда из более чем 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ. По отношению к пострадавшему было применено насилие с целью получения имущества. Бандиты не скрывали лиц, что, учитывая особенности этого дела, однозначно говорит о том, что в живых его оставлять не собирались", - отметил Логвинский.

Пострадавшего удерживали в подвале дома под Киевом. Полиция штурмом освободила заложника 29 августа, по разным адресам были задержаны 7 человек. По словам Логвинского, у подозреваемых изъяли автоматы, гранаты и гранатометы. Все задержанные находятся в СИЗО, в ближайшее время им изберут меру пресечения в Печерском суде Киева.

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01
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