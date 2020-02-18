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вторник, 18 февраля 2020 11:30

Из реки выловили тело женщины без головы и конечностей

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В Кривом Роге на Днепропетровщине из водоема выловили туловище человека.

Плавал в пакете у берега. Его заметил прохожий, а когда потянул - пакет порвался. Внутри оказалось женское тело без головы, рук и ног, сообщает one.kr.ua.

Автор: one.kr.ua
  В Кривом Роге из водоема выловили туловище женщины
В Кривом Роге из водоема выловили туловище женщины

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На место вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители осматривают водоем и территорию поблизости.

В Киеве, возле залива Собачье устье в Оболонском районе, местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете. Кинологи исследовали береговую зону, водолазы и работники речной полиции исследовали акваторию залива.

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