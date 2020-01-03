Из реки выловили сумку с женскими руками

В Минске из реки выловили сумку с руками человека. Фото: Telegram/Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова

В белорусском Минске, в реке Свислочь, нашли сумку с конечностями человека.

"Находку" обнаружили 2 января, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, проводившие очистительные работы в реке Свислочь. Они объяснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека", – заявила она.

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По данным местных СМИ, в сумке обнаружили женские руки.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия и лиц, которые могли совершить преступление.

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