Из реки под Киевом выловили изуродованный труп

В реке Здвиж в с. Ситняки Киевской области обнаружили изуродованное тело неизвестного. Фото - kv.dsns.gov.ua

В реке Здвиж в селе Ситняки Макаровского района Киевской области местные обнаружили тело.

Труп из воды доставали спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Личность погибшего установить не удалось, поскольку тело достаточно долго находилось в воде и было очень изуродовано.

Обстоятельства его смерти устанавливают полицейские.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Харьковской области в реке Оскол нашли тело женщины, пропавшей полгода назад. Погибшую обнаружили вблизи железнодорожного моста в пгт Купянск-Узловой.