Из окна выпала 17-летняя девушка. Перед тем – умоляла о помощи

В Днепре на ул. Данила Галицкого 17-летняя девушка выпала из окна пятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
Трагедия произошла сегодня, 5 мая. Очевидцы перед падением девушки слышали ее крики о помощи. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь, передает "Днепр оперативный".
Рядом с телом погибшей находился 36-летний мужчина, который вел себя неадекватно. Он рассказал, что между ним и девушкой в квартире произошел конфликт по поводу сигарет. Но мужчина уверял, что девушку не трогал и она выпала сама.
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Также в этот момент в квартире находился 35-летний мужчина, который арендовал там комнату. По его словам, 36-летний мужчина девушку никогда физически не оскорблял.
Оба мужчины задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство - будут устанавливать правоохранители.
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