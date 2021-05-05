Из окна выпала 17-летняя девушка. Перед тем – умоляла о помощи

В Днепре 17-летняя девушка выпала из окна 5 этажа. От полученных травм скончалась на месте. Фото: dnepr.express

В Днепре на ул. Данила Галицкого 17-летняя девушка выпала из окна пятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагедия произошла сегодня, 5 мая. Очевидцы перед падением девушки слышали ее крики о помощи. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь, передает "Днепр оперативный".

Рядом с телом погибшей находился 36-летний мужчина, который вел себя неадекватно. Он рассказал, что между ним и девушкой в ​​квартире произошел конфликт по поводу сигарет. Но мужчина уверял, что девушку не трогал и она выпала сама.

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Также в этот момент в квартире находился 35-летний мужчина, который арендовал там комнату. По его словам, 36-летний мужчина девушку никогда физически не оскорблял.

Оба мужчины задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство - будут устанавливать правоохранители.

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