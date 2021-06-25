Из окна многоэтажки выпал мужчина

В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Крещатик.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мужчины, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, погибший выпал из окна квартиры на 7 этаже.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

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В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, который выпал с третьего этажа общежития на ул. Соборной. Он перелез с окна своей комнаты на дымовую трубу, зацепившись за металлические поручни, встроенные в него. Однако поручень оторвался, и парень упал на бетонно-асфальтовое покрытие с высоты приблизительно третьего этажа.