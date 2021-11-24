Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха

Мужчина спрятал порох во флаконы для заправки принтеров. Фото: dpsu.gov.ua/

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Автомобиль, следовавший в Россию, остановили в пункте пропуска "Милово" на Луганщине. Во время досмотра водитель заметно волновался.

"Служебная собака пограничников среагировала на коробки, стоящие в салоне. В них были флаконы вроде бы с тонером для заправки принтеров. Однако, вместо содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха", – говорится в сообщении.

Водитель объяснил, что перевозил товар по просьбе знакомого и не знал, что во флаконах совсем другое вещество.

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Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки. Она попала в Украину на автомобиле Reno из-за пункта пропуска "Ягодин". Спрятала груз под сиденьем и обшивкой автомобиля. Таможенники контрабанду обнаружили и конфисковали. Женщину задержали.