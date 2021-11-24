Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха

 
Ексклюзивы
1/5
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 2052
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1017
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 828
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 1872
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1044
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1800
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10234
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24457
Фото
Все фото
9
11
4
6
3
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
Подсаживали даже детей: экс-чиновник областной милиции возглавил наркосиндикат
Подсаживали даже детей: экс-чиновник областной милиции возглавил наркосиндикат
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
Айтишники помогали заключенным из Винницы &quot;обчищать&quot; счета украинцев
Айтишники помогали заключенным из Винницы "обчищать" счета украинцев
Сказал, что гуляет в лесу: во Львовской области без вести пропал гид
Сказал, что гуляет в лесу: во Львовской области без вести пропал гид
Видео
Все видео
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2664
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4653
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1440
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1161
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2754
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 864
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 05:30

Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха

  Комментировать
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
Мужчина спрятал порох во флаконы для заправки принтеров. Фото: dpsu.gov.ua/

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Автомобиль, следовавший в Россию, остановили в пункте пропуска "Милово" на Луганщине. Во время досмотра водитель заметно волновался.

"Служебная собака пограничников среагировала на коробки, стоящие в салоне. В них были флаконы вроде бы с тонером для заправки принтеров. Однако, вместо содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха", – говорится в сообщении.

Водитель объяснил, что перевозил товар по просьбе знакомого и не знал, что во флаконах совсем другое вещество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого

Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки. Она попала в Украину на автомобиле Reno из-за пункта пропуска "Ягодин".

Спрятала груз под сиденьем и обшивкой автомобиля. Таможенники контрабанду обнаружили и конфисковали. Женщину задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 161270
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 10234
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 8523
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8388
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 6525
Происшествия
На столичных улицах за вечер произошло 25 ДТП
На столичных улицах за вечер произошло 25 ДТП Просмотров: 162
Депутат разбил патрульные авто, убегая от полиции
Депутат разбил патрульные авто, убегая от полиции Просмотров: 783
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
9
 Просмотров: 1647
Подсаживали даже детей: экс-чиновник областной милиции возглавил наркосиндикат
Подсаживали даже детей: экс-чиновник областной милиции возглавил наркосиндикат
11
 1 Просмотров: 1512
15-летние избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицы
15-летние избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицы Просмотров: 1540
Больше всего комментируют
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
3
Зеленский выступит в Раде
2
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Усе організую
Голосов: 2451
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть