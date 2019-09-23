Из колонии сбежал убийца: фото преступника

22 сентября с Вознесенской исправительной колонии №72 Николаевской области сбежал Владимир Касап, 35 лет.

С 2017-го отбывал наказание за умышленное убийство. Родом из Татарбунарского района Одесской области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Автор: mk.npu.gov.ua/ С Вознесенской исправительной колонии №72 Николаевской сбежал осужденный за убийство 35-летний Владимир Касап

Приметы осужденного: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние.

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Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

В регионе проводятся специальные меры для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются к гражданам: если кому-то известна информация об осужденном , просят сообщать по телефонам (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

Следователи открыли уголовное производство. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно заключение до 5 лет.

Из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных - киевлянин 20-летний Виталий Буртовенко и Павел Дмитрук, 27 лет, из Житомирщины. Вечером следующего дня вблизи села Междуречье Жидачевского района их заметил сержант местного отделения полиции 31-летний Олег Франко. Во время задержания его ударили ножом в грудь.