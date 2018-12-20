Из колонии сбежал осужденный

Ночью 20 декабря в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" сбежал осужденный 28-летний Виктор Чекан.

Его приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: hr.npu.gov.ua В Херсоне с «Северной исправительной колонии (№90)» сбежал осужденный 28-летний Виктор Чекан

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Среди особых примет - шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.

На территории области введен оперативный план "Сирена". Всех, кто владеет информацией о местонахождении осужденного, просят срочно позвонить по телефону "102".

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