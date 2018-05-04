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пятница, 04 мая 2018 12:05

Из декларации судьи "исчез" элитный особняк

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Автор: bihus.info
  Бориспольский судья Виталий Журавский с женой "убрал" из декларации элитный особняк
Бориспольский судья Виталий Журавский с женой "убрал" из декларации элитный особняк

Судья Бориспольского горрайонного суда Виталий Журавский скрыл в декларации поместье в селе Красиловка в Киевской области, в котором живет с женой.

"Это дом моей дочери, которая живет отдельно со своей семьей. Зарегистрирована по другому адресу", - сказал судья Виталий Журавский журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

На замечание, что по закону он в любом случае должен декларировать недвижимость, в которой проживает, Виталий Журавский ответил: "Ну, не знаю. Я там такой графы не нашел".

Таким образом судья объяснил, почему этого имения нет в его декларации за 2017 год. При этом судья и его жена не отрицали, что живут в доме.

Автор: bihus.info
  Бориспольский судья "убрал" из декларации элитный особняк
Бориспольский судья "убрал" из декларации элитный особняк

Жена судьи, Валентина Журавская, тоже должна декларировать свое имущество и доходы. Она работает заведующей Броварской городской государственной нотариальной конторы. Но в ее декларации этой недвижимости также нет.

Ранее судья Журавский этот дом все-таки указывал в декларациях за 2014 и 2015 годы. Исчезает он, начиная с декларации за 2016 год. Именно осенью 2016-го Маргарита Журавская (так зовут дочь судьи) получила в подарок сразу 5 объектов недвижимости. Среди них - дом с участком в селе Красиловка.

Из открытых источников о Маргарите Журавской известно немного: она не фигурирует в качестве предпринимателя в Едином государственном реестре и в системе YouControl. Известно, что в 2015 году она подала документы на поступление в ряд вузов. Также девушка с этим именем в 2012 году училась в Броварской средней школе №7.

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Судья Виталий Журавский в 2012-м принял решение о запрете забастовки работников "Аэросвит". Впоследствии, Европейский суд по правам человека признал, что этим запретом Украина нарушила право на мирные собрания и объединения.

По закону, недостоверное декларирование своих доходов и имущества может расцениваться как административное или даже уголовное преступление.

Судья Апелляционного суда Тернопольской области Людмила Галиян задекларировала как жилой дом отель неподалеку от курорта "Буковель" и не указала никаких доходов от этого бизнеса за последние годы.

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Дата
04
мая

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