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четверг, 20 февраля 2020 16:40

"Испортили жизни": что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками

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&quot;Испортили жизни&quot;: что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками
Учительницу из Ровно 32-летнюю Анастасию Костюк поймали на продаже метамфетамина. Женщина говорит, что ее подставили. Фото - radiotrek.rv.ua

Учительница Ровенской школы №20 32-летняя Анастасия Костюк, которую поймали на продаже психотропов, написала заявление на увольнение.

Однако свою вину не признает. Говорит, что ее подставили.

"Меня подставили, испортили мне жизнь. Это просто ужас", - говорит женщина, передает "Радио Трек".

Педагогический коллектив, в котором работала Костюк, отзывается о ней положительно. Она имела хорошую репутацию, вела группу продленного дня и преподавала английский.

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"Когда пришла на работу, было заявление учителя, передала секретарь. Об увольнении по собственному желанию", - рассказала директор учреждения Нина Сукач.

По школе ходят слухи, что задержанная и сама принимала психотропные вещества. Ведь имеет больную мать, которой выписывали такие препараты. Однако коллеги говорят, под "кайфом" ее не замечали.

"Такого не было, я не замечала. Никаких заявок детей или намеков, что этим кто-то может заниматься. Не было такой информации", - говорит психолог Галина Бражицкая.

Следствие по делу продолжается.

В Ровно 32-летняя учительница приторговывала наркотиками. Ее задержали на продаже шести доз метамфетамина стоимостью 600 грн вечером 17 февраля на ул. Елены Телиги. Аналогичное психотропное вещество обнаружили у нее дома во время обыска. Известно, что женщина воспитывает малолетнего сына. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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