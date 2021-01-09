Испанию накрыла снежная буря: есть погибшие

Всего в регионе из-за неожиданной стихии зафиксировано более 600 инцидентов. Фото: Reuters

На Испанию обрушился снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

"С сожалением должны сообщить о трех погибших, - сказал глава МВД. - Два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, один - в автономном сообществе Мадрид".

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По информации службы экстренной помощи Андалусии, одна женщина погибла после того, как ее автомобиль снесло течением реки между населенными пунктами Фуэнхирола и Михас. Позже было обнаружено тело мужчины, который находился в этом же авто.

Всего в регионе из-за неожиданной стихии зафиксировано более 600 инцидентов.

Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады. В столице Испании высота снежного покрова уже достигает 60 сантиметров.