Искалеченную студентку нашли под окнами общежития

В Покровске Донецкой области с 8-го этажа общежития выпала и разбилась студентка. Фото: pokrovsk-police.dn.ua

13 января в Покровске Донецкой области с 8-го этажа общежитияупала и разбилась студентка.

Тело 21-летней пострадавшей нашли под окнами здания около 8:00, сообщили в Покровском отделе полиции.

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"21-летняя студентка прыгнула с балкона восьмого этажа. Ее доставили в местную больницу, но спасти не смогли", – сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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