Ищут тела жертв пожара в Одесском колледже

В Одессе ищут тела жертв пожара в колледже. Фото - od.dsns.gov.ua

Утром 5 декабря в Одессу прибыл спецотряд спасателей.

Они должны сегодня начать поиск тел жертв пожара в колледже экономики, права и ресторанного бизнеса, сообщил заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

"Утром в Одессу прибыли несколько бортов со спасателями, что сегодня начинают поиск пропавших без вести 4 декабря. Спасателям предоставили технику ряд предприятий Одессы и города Южный", - сказал Вугельман.

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По его словам, по состоянию на утро 5 декабря госпитализированы 29 человек, пострадавших от пожара в здании колледжа. В том числе, 14 подростков и 15 взрослых, семеро из них спасатели.

Жителей ближайших обесточенных от сгоревшего домов переселили в гостиницы, которые предоставляют услуги бесплатно.

Оперативный штаб спасателей разместился в здании банка рядом. Там до 2.00 были родственники пострадавших и сегодня они возвращаются домой.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Загорелось на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Одна студентка погибла.