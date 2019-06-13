Ищут родителей маленького найденыша

Около полуночи в селе Ясенево-2 Любашевского района Одесской области нашли мальчика. На вид - 6-7 лет.

О себе ничего не может рассказать, потому что имеет недостатки речи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В с. Ясенево-2 Любашевского района Одесской области нашли мальчика лет 6-7. Полиция ищет родителей маленького найды

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Сейчас ребенка временно поместили в детское отделение Любашевской центральной районной больницы.

Автор: od.npu.gov.ua В с. Ясенево-2 Любашевского района Одесской области нашли мальчика лет 6-7. Полиция ищет родителей маленького найды

Полицейские обращаются ко всем, кто узнал ребенка и имеет информацию о его родителях, сообщить в Любашевский отдел полиции по телефонам: 048-64-2-25-73, 048-64-2-22-44, 048-64-2-11-43 или по спецлинии "102".

В понедельник, 10 июня, в Киеве в районе Позняков обнаружили маленького мальчика, который потерялся. Ребенка нашли на ул. Ревуцкого, 29А и передали полиции. Позже выяснилось, ребенок из неблагополучной семьи. Его потеряла мать, когда пошла с ним в магазин.