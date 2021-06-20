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понедельник, 21 июня 2021 05:30

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

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Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Четыре года назад 21 июня нашли убитыми пропавших 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко из Киева. Тела обнаружили на территории бывшей свинофермы на Черниговщине. Фото: vk.com

Четыре года назад 21 июня нашли убитыми пропавших 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко из Киева. Тела обнаружили на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка на Черниговщине. До того супруги неделю не выходили на связь.

На Черниговщину Зубенки поехали к Нине Поповке и Игорю Гордиенко. Оба называли себя целителями. Гордиенко снимал у Поповки жилье, там принимал людей. Зубенки обратились к ним за помощью, потому что не могли иметь детей, по версии следствия. Гордиенко подозревают в убийстве из корыстных побуждений, женщину - в пособничестве. Оба признали свою вину, просили прощения у родных супругов и рассказали подробности преступления.

"Они приехали около 12-ти часов дня. Я над ними поработал сразу, над Зубенком, а затем над Олей. Затем мы сходили на кладбище. А потом вечером такое произошло, от 11 до 12 ночи. Заранее никто этого преступления не планировал . Это финансовая сторона была. Оля рассказывала, что они собирают на квартиру. Когда они предпоследний раз приезжали - Нина подговорили убить, чтобы ограбить", - рассказал во время допроса Игорь Гордиенко.

Нина Поповка говорила, что она не подговаривала Гордиенко на убийство, но знала, что он хочет ограбить Зубенко. О преступлении мужчина ей сказал после совершения.

"Ему нужны были деньги на дом, негде жить. И ему потребовалось Оля, как женщина. Гордиенко сам все задумал. Говорил, знает, что ему делать, чтобы я не мешала. Я догадывалась, но ничего не говорила, боялась", - рассказала Поповка.

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Во время воспроизведения преступления Игорь Гордиенко показывал, как убивал и где закапывал тела Зубенко. Он привел Виталия в поле, на перекресток. Тот встал на колени и наклонил голову - якобы для ритуала. Тогда знахарь дважды ударил его металлическим прутом по голове и шее. Тело оттащил в кустарник. Несколько раз ударил в грудь шилом и бросил в яму, которую вырыл заранее. Затем псевдоцелитель вернулся за Ольгой. Она сидела на стуле в летней кухне, там мужчина проводил обряды. Дважды ударил ее по голове кулаком, потом перенес на кровать, где заколол шилом. Тело отнес в яму к Виталию.

Ольга родом из Ровно, Виталий - из поселка Городок Радомышльского района Житомирской области. В столице жили пять лет. Об их поездке к магу родные не знали. До последнего надеялись, что они живы.

14 января в прошлом году Деснянский районный суд Чернигова вынес приговоры обвиняемым. Гордиенко присудили 15 лет лишения свободы, Нине Поповке - 11. Обоим - с конфискацией имущества. Кроме этого, они должны выплатить пострадавшим по миллиону гривен морального ущерба, а также оплатить все судебные издержки.

Прокурор по делу Роман Еременко считал наказание слишком мягким. Поэтому обвинение подало апелляцию. Дело рассмотрели 13 января этого года. Пожизненное заключение для Игоря Гордиенко и 15 лет лишения свободы для Нины Поповки - так решил Черниговский апелляционный суд, удовлетворив жалобу прокурора.

Ольга и Виталий Зубенки поженились в 2014-м. Жили в столице в съемной квартире. Ольга работала флористом, Виталий - пекарем. Детей не имели. Ездили к Игорю Гордиенко, который называл себя целителем. Маг заверил - их сглазили. 15 июня 2017-го молодожены исчезли. Пару еще и обокрали, взяв ключи, поехали в их киевской квартиры.

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Дата
21
июня

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

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