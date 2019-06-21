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пятница, 21 июня 2019 09:05

Исчезнувших супругов нашли убитыми

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Исчезнувших супругов нашли убитыми
Ольга и Виталий Зубенки исчезли 15 июня в позапрошлом году. Почти через неделю их нашли убитыми на Черниговщине. Подозреваемые - целители, к которым супруги ездили, чтобы иметь детей. Фото - vk.com

Почти 2 года продолжается рассмотрение дела об убийстве супругов 27-летних Ольги и Виталия Зубенко из Киева. 21 июня в позапрошлом году их нашли убитыми. Тела закопали на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине. До того супруги неделю не выходили на связь.

На скамье подсудимых - 46-летняя Нина Поповка с Шаповаловки и Игорь Гордиенко, 44 года, из Носовки. Оба называли себя целителями. Гордиенко снимал у Поповки жилье, там принимал людей. По версии следствия, Зубенки обратились к ним за помощью, потому что не могли иметь детей. Гордиенка подозревают в убийстве из корыстных побуждений, женщину - в пособничестве. Он свою вину признает, она - нет.

31 мая этого года во время судебного заседания в Деснянском райсуде изучали видеозапись следственного эксперимента. На нем Игорь Гордиенко показывал, как убивал и где закапывал тела Зубенко.

Он привел Виталия в поле, на перекресток. Тот встал на колени и наклонил голову - якобы для ритуала. Тогда знахарь дважды ударил его металлическим прутом по голове и шее. Тело оттащил в кустарник. Несколько раз ударил в грудь шилом и бросил в яму, которую вырыл заранее. Сверху положил футболку Виталия и фотографию бывшего мужа Нины Поповки - врача Александра Кудряшова.

"Нина Николаевна дала мне это фото и сказала: "Положи, чтобы он отошел. Сказали еще облить лицо Виталия электролитом, чтобы труп нельзя было узнать", - объяснил следователям Гордиенко.

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Затем псевдоцелитель вернулся за Ольгой. Она сидела на стуле в летней кухне, там мужчина проводил обряды. Дважды ударил ее по голове кулаком, потом перенес на кровать, где заколол шилом. Тело отнес в яму к Виталию.

Ольга родом из Ровно, Виталий - из поселка Городок Радомышльского района Житомирской области. В столице жили 5 лет. Об их поездке к магу родные не знали. До последнего надеялись, что они живы.

Процесс должен дойти был уже до приговора. Однако на суд не едут свидетели - старшие сыновья Поповки. Один из них встречался с матерью и Гордиенко в Киеве, когда они грабили квартиру Зубенко. У других были телефоны убитого супруга.

Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться 23 июля. На нем продолжат рассмотрение видеодоказательств. Когда подозреваемым будет оглашен приговор, пока неизвестно.

Ольга и Виталий Зубенко поженились в 2014-м. Жили в столице в съемной квартире. Ольга работала флористом, Виталий - пекарем. Детей не имели. Ездили к Игорю Гордиенко, который называл себя целителем. Маг заверил - их сглазили. Людей он принимал в Шаповаловке Борзнянского района на Черниговщине. 15 июня прошлого года молодые супруги исчезли, почти через неделю их тела нашли.

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Дата
21
июня

Исчезнувших супругов нашли убитыми

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