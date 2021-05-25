Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить

В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Женщина последний раз выходила на связь 2 мая. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

В Турции продолжаются поиски альпинистки из Одессы 43-летней Яны Кривошеи. Она исчезла, поднявшись на вершину горы Геик Сивриси.

Сегодня, 25 мая, отряд из Анкары прочесывал именно тот участок горы, на котором вышки сотовой связи зафиксировали последние перемещения Яны. Также в Турцию прилетели 11 альпинистов из Одессы, они присоединились к поискам на склоне, рассказал брат пропавшей Вячеслав Кривошея.

"Жандармы - по 30-40 человек - ежедневно прочесывают гору снизу и до начала скал. Ориентирование на Яну передали во все подразделения полиции, на все блок-посты, по селам на местности, пастухам, которые ходят по горам", - рассказал Вячеслав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам

Маршрут на Геик Сивриси несложен. Со страховкой его могут пройти даже подростки. Преодолеть подъем можно за семь часов. Яна же опытная альпинистки. Горы покоряла 20 лет, рассказал директор альпклуба "Одесса" Мстислав Горбенко.

"Яна очень опытная альпинистка и скалолазка подготовленная. Можно сказать, что в подъеме имеет четвертую или пятую категорию. Маршрут, по которому шла, совсем несложный", - рассказал Горбенко.

Сколько продлятся еще поиски на горе - будет решать прокурор, добавил Вячеслав. Примет во внимание отчеты спасателей. После прекращения поисков на горе версия о похищении будет основной. Ее будут отрабатывать в первую очередь.

Яна Кривошея полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.