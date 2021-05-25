 
Ексклюзивы
1/5
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 171
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 306
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 261
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1053
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 225
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 396
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1324
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 261
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 990
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
6
3
5
4
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
По Херсонщине промчался торнадо: фото
По Херсонщине промчался торнадо: фото
В 16 раз выше нормы: водитель, которая сбила школьника, была пьяна в дым
В 16 раз выше нормы: водитель, которая сбила школьника, была пьяна в дым
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Видео
Все видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 90
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1647
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 963
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 21:51

Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить

  Комментировать
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Женщина последний раз выходила на связь 2 мая. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

В Турции продолжаются поиски альпинистки из Одессы 43-летней Яны Кривошеи. Она исчезла, поднявшись на вершину горы Геик Сивриси.

Сегодня, 25 мая, отряд из Анкары прочесывал именно тот участок горы, на котором вышки сотовой связи зафиксировали последние перемещения Яны. Также в Турцию прилетели 11 альпинистов из Одессы, они присоединились к поискам на склоне, рассказал брат пропавшей Вячеслав Кривошея.

"Жандармы - по 30-40 человек - ежедневно прочесывают гору снизу и до начала скал. Ориентирование на Яну передали во все подразделения полиции, на все блок-посты, по селам на местности, пастухам, которые ходят по горам", - рассказал Вячеслав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам

Маршрут на Геик Сивриси несложен. Со страховкой его могут пройти даже подростки. Преодолеть подъем можно за семь часов. Яна же опытная альпинистки. Горы покоряла 20 лет, рассказал директор альпклуба "Одесса" Мстислав Горбенко.

"Яна очень опытная альпинистка и скалолазка подготовленная. Можно сказать, что в подъеме имеет четвертую или пятую категорию. Маршрут, по которому шла, совсем несложный", - рассказал Горбенко.

Сколько продлятся еще поиски на горе - будет решать прокурор, добавил Вячеслав. Примет во внимание отчеты спасателей. После прекращения поисков на горе версия о похищении будет основной. Ее будут отрабатывать в первую очередь.

Яна Кривошея полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 15651
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 11872
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10962
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 4896
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4770
Происшествия
Водитель сбил женщину и уехал жечь авто
Водитель сбил женщину и уехал жечь авто Просмотров: 477
Дети остались сиротами: рассказали о водителе, которая погибла на трассе
Дети остались сиротами: рассказали о водителе, которая погибла на трассе Просмотров: 612
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
6
 Просмотров: 711
Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого
Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого Просмотров: 603
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
1
Суд снова отменил признание "слуги" Вирастюка нардепом
Голосов: 1929
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть