Исчезновение матери и дочери под Киевом: убийство инсценировали

Убийство пропавших под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской инсценировали спецслужбы. Фото - kv.npu.gov.ua

Убийство пропавших под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской инсценировали.

Мать и дочь остались живы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Во время успешной спецоперации, а именно инсценировки убийства, которую совместно провели сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры Киевской области, правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы", - сказано в сообщении.

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Деталей спецоперации пока не сообщают. Однако известно, что у задержанных провели обыски. Во время которых изъяли сим-карты и мобильные телефоны, банковские карты, часть денег, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Задержанным готовятся сообщение о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятых вещах и документах.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобилеToyota из Броваров в направлении столицы 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали. Позже автомобиль нашли неподалеку Броваров. Полицейские выяснили, что женщин "заказал" бывший муж Надежды, Александр Головач. Супруги после развода судится за общее имущество.