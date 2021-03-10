Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: девочку ищут с воздуха и под водой

3-и сутки на Херсонщине разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Основные версии исчезновения девочки - бегство и то, что она стала жертвой преступления.

На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, создали оперативный штаб. Задействован весь личный состав местной полиции, полицейских из соседних районов, оперативников, кинологов и ювенальных полицейских областной полиции. К ним присоединились нацгвардейцы. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей соседних сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и активно участвуют в поисках Маши. Также к участию в поисковой спецоперации ежедневно привлекаются от 50 до 100 волонтеров из разных областей. Ребенка ищут квадрокоптером с воздуха и обследуют эхолотами водоемы. К поискам привлекли полиграфолога.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Уже проверили всех ранее судимых и тех, кто состоит на учете в психиатрических больницах. Поиски пока безрезультатны. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

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"В Счастливом мы проверили каждый клочок земли, прочесали его в радиусе 25 километров, особенно обращая внимание на заброшенные помещения, пустыри, колодцы и лесополосы. Поля в радиусе 30 километров были отслежены квадрокоптером и тепловизором. Полицейские проверили зону Северо-Крымского канала в зоне 40 километров с обеих сторон. Опросили более 600 жителей поселка и детей, с которыми играла девочка. Оперативники просмотрели все камеры видеонаблюдения, расположенные на территории поселка. Устанавливаются водители, которые проезжали через Счастливое во время исчезновения Марии. А также скупщики сельхозпродукции. Полицейские проверили перевозчиков и водителей междугородного транспорта, проходящего через поселок", - рассказал Прокудин.

Сегодня полицейские в очередной раз проверяют нежилые помещения, колодцы и лесополосы, имеющие транспортное сообщение с другими деревнями. Также сегодня полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС прочесывают с помощью эхолота акваторию канала.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. На вид ей 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги. Всех, кому известна информация о девочке, просят сообщить по телефонам 0 (66) 249 26 98, 0 (99) 050 97 00, 0 (50) 511 52 50, 0 (95) 847 38 02 или 102.