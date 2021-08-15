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воскресенье, 15 августа 2021 12:20

Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили

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На горе Говерла в Ивано-Франковской области продолжаются поиски 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился.

Круг поисков увеличили. И по состоянию на 11:40 поисковые работы продолжаются на девяти маршрутах. Дополнительно привлечено 40 человек, одна единица техники и четыре собаки, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram
  На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился

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Всего в поисках участвуют 196 человек, 20 ед. техники, семь собак. Ищут малого и из воздуха с помощью квадрокоптера.

Координирует работу начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Тарас Кочкодан.

Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Спасатели отмечают, что мальчик отстал и заблудился около 19:00 в районе поселка Ворохта. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.

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Дата
15
августа

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