Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: как продвинулось следствие за 10 месяцев

Диана Хриненко из села Субботцы исчезла ночью 24 августа прошлого года. Задержанных или подозреваемых по делу пока нет. Фото - Весь Кировоград

Более 10 месяцев продолжается расследование дела об исчезновении 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области.

Полицейские опросили тысячи свидетелей. Однако установить причастных к преступлению до сих пор не удалось установить, сообщил начальник ГУНП в Киpовогpадской области Роман Козьяков.

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"Работа по уголовному производству продолжается. Количество свидетелей уже идет на тысячи. Проверяются люди, которые возможно, или по версии следствия, могут иметь пpичастность к исчезновению Дианы Хpиненко. К сожалению, пока подозреваемых и задержанных нет", - отметил Козьяков, передает Точка доступа.

Что касается экспертизы останков тела и фрагментов одежды, которые нашли в поле села Новая Поляна, ее завершили. Однако родные девушки попpосили не разглашать pезультаты, добавил Роман Козьяков.

Диана Хриненко училась в 11-м классе. Исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем, который проходил срочную службу. Вдруг, связь прервалась. 26 марта в поле села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области нашли человеческие останки.