Исчезла студентка из Нигерии

На Тернопольщине разыскивают гражданку Нигерии 19-летнюю Афолаби Олуванифеми Лифтинг. Она жительница областного центра.

11 декабря вышла из дома и по настоящее время не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине ищут нигерийку 19-летнюю Афолаби Олуванифеми Лифтинг

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Всех, кто видел пропавшую или обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, полицейские просят звонить по телефону в Тернополе 27-11-70 или на линию "102".

В Херсонской области разыскивают 22-летнего Андрея Козинца из села Дмитровка. Мужчина 30 ноября около 7:00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.