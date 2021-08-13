Исчез в домашних шлепках: 14-летний пошел вынести мусор и не вернулся

На Ровенщине разыскивают 14-летнего Дениса Дериша. Он пошел выбросить мусор и исчез. Фото: rv.npu.gov.ua

На Ровенщине разыскивают 14-летнего Дениса Дериша.

Парень 12 августа около 20:30 вышел из квартиры выбросить мусор и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сегодня, 13 августа, в 1:00 поступило сообщение от женщины, что ее сын пошел выбросить мусор вечером и не вернулся. Родственники пытались разыскать его самостоятельно, однако впоследствии обратились за помощью к полиции", - сказано в сообщении.

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Парень был одет в футболку голубого цвета, оранжевые шорты, синие шлепанцы Adidas. Носит очки, телефона при себе не имел.

Если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефону: 0(96) 796 02 76 или по спецлинии 102.

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