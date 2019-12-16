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понедельник, 16 декабря 2019 16:28

Ирина Федишин попала в аварию

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Ирина Федишин попала в аварию
Во время столкновения в микроавтобусе находилась команда Ирины Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човник. Фото: Facebook Ирины Федишин

Ночью 16 декабря певица Ирина Федишин попала в ДТП, когда возвращалась с концерта.

Авария произошла в Здолбунове Ровенской области, об этом певица сообщила в Facebook.

Микроавтобус Mercedes-Benz, в котором она ехала, поворачивал налево на АЗС. В этот момент водитель другого микроавтобуса решил обогнать Mercedes, притормозил для поворота, так и произошла авария. На водителя микроавтобуса, которий совершал обгон, полицейские составили протокол.

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Во время столкновения в микроавтобусе находилась команда Ирины Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човник. Они возвращались во Львов с концерта в Шепетовке Хмельницкой области.

В пострадавших участников ДТП обнаружили ушибы, но они отказались оставаться в больнице. Федишин получила незначительные травмы и чувствует себя удовлетворительно.

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно ... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу , все живы и здоровы ", - написала певица в соцсети.

29 ноября певица Jerry Heil попала в ДТП после концерта в Одессе. О неприятном инциденте певица поделилась со своими подписчиков в социальной сети.

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