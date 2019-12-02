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понедельник, 02 декабря 2019 15:09

Jerry Heil попала в аварию

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Jerry Heil попала в аварию
Певица попала в аварию. Фото: Instagram

На прошлой неделе, 29 ноября, певица Jerry Heil попала в ДТП после концерта в Одессе. О неприятном инциденте певица поделилась со своими подписчиков в социальной сети.

"Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. У нас въехала тачка", - прокомментировала Jerry Heil в Instagram.

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Причины аварии выясняются. Исполнительница добавила, что ни она, ни люди, сопровождавшие ее, ни пассажиры второго автомобиля серьезных повреждений не получили. Обошлось без жертв.

8 композиций вошли в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка из Василькова Киевской области 24-летняя Яна Шемаева. После Киева представляет пластинку во львовском клубе "Малевич".

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