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четверг, 09 января 2020 10:00

Иранские следователи заявили, что данные обоих черных ящиков повреждены

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Иранские следователи заявили, что данные обоих черных ящиков повреждены
Часть памяти самописцев повреждена. Фото: tsn.ua

Иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, разбившегося 8 января в Иране, утрачена.

Об этом говорится в предварительном отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана, сообщает агентство АР.

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Оба черных ящика, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из его кабины, нашли, но они повреждены и часть их памяти утеряна.

Управление гражданской авиации Ирана подготовило комментарии в предыдущем отчете о катастрофе на следующий день после падения украинского лайнера. .

В отчете говорится, что члены экипажа не обращались за помощью через связь с диспетчером. Также сообщается, что экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт, когда тот начал падать.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Источник в канадских оганах безопасности заявил, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.

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Дата
09
января

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

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