Интересовался детским порно: результаты обыска у подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. Его биологические образцы были проверены молекулярно-генетической экспертизой, которая установила его причастность. Фото: скриншот с видео

У 62-летнего Николая В., которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области, провели обыски.

Кроме других предметов, следователи проверили компьютер мужчины. В истории поиска в интернет-браузере полицейские обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Об этом рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

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"Причастность подозреваемого к преступлению подтверждается рядом собранных доказательств. 15 марта следователи уже получили результаты экспертизы ДНК, которая указывала на то, что биологические образцы мужчины были обнаружены на веревке, которой был завязан мешок с телом девочки, и на самом мешке. Сейчас следователи получили результаты еще одной молекулярно-генетической экспертизы. Заключением эксперта было подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими образцами подозреваемого. Результаты других экспертиз следствие еще ожидает", - рассказал Прокудин.

В ходе изучения личности подозреваемого установили, что мужчина 4 раза привлекался к уголовной ответственности. Трижды за нанесение телесных повреждений и один за хулиганство.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания и начал частично давать показания. Досудебное расследование продолжается.

Неделю назад, 11 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек.