Интересовалась в интернете, как правильно сделать петлю: повесилась 12-летняя девочка

В Хмельницкой обл. повесилась 12-летняя школьница. Фото: "20 минут"

В с. Рудка Дунаевецкого района Хмельницкой обл. 12-летняя девочка Настя повесилась в сарае.

"За час до самоубийства девочка пересмотрела в интернете массу видеороликов из художественных фильмов, где были сцены с повешением. Кроме того, она интересовалась, как правильно сделать петлю", - рассказала пресс-офицер полиции Хмельницкой Инна Глега, передают "Факты".

Мама Насти поехала в Польшу на заработки. Хотела заработать деньги на образование дочери. Отец ушел из семьи, когда девочке был год.

Настя была отличницей, училась в Каменец-Подольской школе-интернате с углубленным изучением иностранных языков. Изучала немецкий, английский и польский языки. Хотела стать переводчиком.

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Накануне самоубийства она в соцсетях спрашивала у одноклассников о домашнем задании.

"Это была очень светлая девочка. Она была душой компании. Жила у дедушки с бабушкой. Ходила в церковь. Через месяц мама собиралась забрать дочь в Польшу", - рассказала классный руководитель Насти Елена Рожицкий.

Правоохранители открыли уголовное производство. Основная версия - самоубийство. Подозрения, что Настя принадлежала к "группе смерти" в соцсетях не подтвердились.

В селе Старые Воробьи Малинского района Житомирской повесилась 22-летняя женщина. Ее в петле в сарае нашла мать. Родные говорят, что у женщины уже было 5 попыток самоубийства.