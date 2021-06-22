Инспектора полиции задержали на взятке

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Задержали на взятке инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета. За непривлечение к административной ответственности капитан полиции потребовал 35 тыс. грн. Впоследствии уменьшил сумму, передает ГБР.

18 июня 2021 года с инспектором встретился знакомый женщины. Он и был владельцем автомобиля. Должен был передать взятку.

Во время передачи денег инспектора задержали.

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Полицейскому сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В Черкасской следователя районного управления полиции ГУ Нацполиции задержали на взятке. Полицейский требовал с местного $ 2 тыс. за возвращение изъятого автомобиля Audi А6.