Иностранная студентка посреди улицы напилась яда

В Тернополе иностранка умерла, выпив неизвестный яд. фото - actual.today

В Тернополе на ул. Троллейбусной прохожий нашел темнокожую девушку без сознания. В состоянии клинической смерти ее забрали в больницу, но спасти не смогли.

Выяснилось, что погибшая - 24-летняя студентка одного из местных вузов. Одна из версий - она ​​выпила неизвестный яд, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"В тот день она пришла к подругам, была взволнована из-за проблем в университете. Не знала, как об этом сообщить родителям. Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку", - сказано в сообщении.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Продолжается следствие.

В Киеве 18-летняя Мукаддас Насирлаева с туркменского города Дашогуз прыгнула в Днепр с моста Патона. Он - 18 м высотой. Мукаддас Насирлаева была студенткой первого курса Национального медицинского университета им. Александра Богомольца. Были проблемы с визой.