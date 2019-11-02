Иностранец убил посетителя ночного клуба

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за убийство. Фото: volynonline.com

Работник-иностранец киевского ночного клуба жестоко избил 25-летнего посетителя.

Пострадавший скончался в больнице, сообщили в столичной полиции.

"Поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы ", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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Личность злоумышленника установили, ему 23 года. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления об умишленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

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