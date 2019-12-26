Иностранец попал в смертельную аварию

Фото: Полиция

В Николаевской обл. из-за ямы на дороге произошло ДТП с жертвами.

"Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия. Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какого? Ямы посреди дороги", - написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В аварии погибла женщина. Оба водителя и дети 2012 2016 м и 2018 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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На этом участке дороги уже несколько смертельных аварий.

В Нововолынске Волынской области легковушка на полной скорости протаранила переполненную маршрутку. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся посреди дороги. Пострадало 5 человек - это водитель легковушки и 4 пассажиров маршрутки, среди них и один ребенок.