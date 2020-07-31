Иностранец похитил 8-летнюю девочку

В Черниговской области отец-иностранец похитил 8-летнюю дочь. Ребенка разыскали и вернули матери. Фото: ternograd.te.ua

41-летняя жительница одного из сел Коропского района Черниговской области заявила о похищении ребенка. Женщина сообщила, что ее бывший муж, который живет в Германии, приехал и забрал их общую 8-летнюю дочь. На автомобиле они поехали в неизвестном направлении.

Всем полицейским Черниговщины и Киевщины были направлены ориентировки о поиске ребенка. Через несколько часов ребенка разыскали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"Всего за несколько часов полицейские нашли мужчину с ребенком в одном из районов Киева. Правоохранители доставили их в Коропское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - рассказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

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Полиция установила, что отец ребенка является законным опекуном в Германии, однако не имеет соответствующих документов, имеющих юридическую силу в Украине. Следовательно, полицейские вернули ребенка матери.

Следователи открыли уголовное производство. Похитителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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