Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле

Фото: СБУ

Сегодня в Одесской области правоохранители задержали иностранца.

Мужчина перевозил в детском электромотоцике экстази, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Иностранца задержали в одном из пограничных пунктов. Таблетки экстази он расфасовал в полиэтиленовые шарики. Наркотик он поместил в пластмассовый корпус мотоцикла.

Изъятые 4,5 тыс. таблеток стоили на черном рынке около 1,3 млн грн.

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По данным ведомства, иностранец хотел наладить механизм доставки экстази в Украину. Планировал получать из-за границы экстази через частных перевозчиков.

Против мужчины открыли уголовное производство.

Задержали наркопреступников. Они переправляли товар на 40 млн грн. Участвовали 11 правоохранителей из трех стран. Они переправляли из Франции через Польшу в Украину наркотик бупренорфин.