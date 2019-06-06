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четверг, 06 июня 2019 22:16

Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
6

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В Одесской области задержали наркоторговца
Фото: СБУ
В Одесской области задержали наркоторговца
В Одесской области задержали наркоторговца
В Одесской области задержали наркоторговца
В Одесской области задержали наркоторговца

Сегодня в Одесской области правоохранители задержали иностранца.

Мужчина перевозил в детском электромотоцике экстази, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Иностранца задержали в одном из пограничных пунктов. Таблетки экстази он расфасовал в полиэтиленовые шарики. Наркотик он поместил в пластмассовый корпус мотоцикла.

Изъятые 4,5 тыс. таблеток стоили на черном рынке около 1,3 млн грн.

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По данным ведомства, иностранец хотел наладить механизм доставки экстази в Украину. Планировал получать из-за границы экстази через частных перевозчиков.

Против мужчины открыли уголовное производство.

Задержали наркопреступников. Они переправляли товар на 40 млн грн. Участвовали 11 правоохранителей из трех стран. Они переправляли из Франции через Польшу в Украину наркотик бупренорфин.

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Голосов: 1192
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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