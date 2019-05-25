Иностранец напал на девушку в офисном центре

В одном из офисных помещений Полтавы правоохранители задержали 29-летнего иностранца с оружием.

Инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение, что мужчина вел себя агрессивно. Патрульные установили, что иностранец применил физическую силу в отношении 22-летней девушки, сообщили в полиции.

"При себе мужчина имел пистолет, снаряженный магазином с 12 патронами калибра 9 мм и гранату РГД-5", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насильник нападал на женщин в туалете

Полицейские также провели обыски в автомобиле иностранца и по месту жительства. Изъяли еще один пистолет, похожий на газовый, а также еще четыре гранаты РГД-5, патроны к оружию калибра 9 мм и вещества, внешне похожие на наркотические.

Изъятое направлено на экспертизу. Фигуранту объявили подозрение, а суд взял его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 150 тыс. грн. Следствие продолжается.

В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области полиция задержала иностранца за развращение 14-летней девушки. Несовершеннолетняя сама обратилась в полицию и рассказала, как сосед заманил ее в съемную квартиру.