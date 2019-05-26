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Иностранцы устроили перестрелку в общежитии киевского университета

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Иностранцы устроили перестрелку в общежитии киевского университета
Полиция задержала одного иностранца, остальные скрылись. Фото: ua.news

В Киеве произошла перестрелка между студентами-иностранцами в районе общежитий Национального авиационного университета.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел возле одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий.

"В Киеве на Лебедева-Кумача перестрелка между иностранцами из южных стран, студентами авиационного. Один из них явно не в себе. Без трупов, что уже радует. Копов на месте уже более южан", - говорится в сообщении.

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В результате полиция задержала одного иностранца, остальные скрылись.

В Ровно 18 апреля на улице Коновальца, возле школы произошла стрельба и около 30 человек устроили драку.

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