Иностранцы украли банковский терминал, а деньги отправили женам

Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Макаров Киевской области 5 иностранцев украли из магазина терминал пополнения, где находилось около 100 тыс. грн.

Злоумышленников задержали на столичном вокзале, когда они пытались покинуть пределы Киевщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ночью злоумышленники взломали металлопластиковые двери и проникли в продуктовый магазин. Оттуда украли терминал, отнесли в лесополосу, забрали деньги и подожгли его", - сказано в сообщении.

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Выяснилось, иностранцы проживали временно в разных областях Украины. Они разделили между собой похищенные деньги и перечислили их на банковские карточки своим женам, рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили МИД Украины и посольству Армении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Николаеве злоумышленники рано утром украли из супермаркета банкомат с деньгами. Случай произошел на улице Херсонское Шоссе.