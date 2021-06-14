Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки

Сегодня, 14 июня, около 5:00 в Одессе произошло смертельное ДТП.
На ул. Среднефонтанской водитель BMW превысил скорость, вылетел с проезжей части и врезался в столб, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
От удара машину разорвало на две части. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.
"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в столб", - говорится в сообщении.
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На месте инцидента работали спасатели, полиция и медики.
Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, его пассажирка - в больнице.
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