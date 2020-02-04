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вторник, 04 февраля 2020 11:52

Информацию об экстрадиции Левина засекретили

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Информацию об экстрадиции Левина засекретили
В Болгарии арестовали херсонца Алексея Левина. Его подозревают в организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Фото: Interpol

Офис генерального прокурора засекретил подробности экстрадиции из Болгарии Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Украинских новостей.

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"Информация, касающаяся экстрадиции Левина, содержит сведения досудебного расследования и не может быть разглашена", - сказано в ответе.

Там только отметили, что Левин находился в международном розыске и был задержан 24 января в Болгарии.

Позже суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, хотят помешать "определенные лица". Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

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