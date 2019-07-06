Имею свой 2-этажный дом и родительский по наследству: предпринимателя обвинили в краже соседского дома

Владимир Драчук с женой Ларисой воспитывают 4 детей. Занимается предпринимательством, благотворительной деятельностью. Неоднократно помогал бойцам на Востоке и сам ездил в качестве волонтера в зону боевых действий. Фото - Lada.FM

Предпринимателя и благотворителя 47-летнего Владимира Драчука с Тростянец Винницкой области обвиняют в подделке завещания и присвоении доме покойного соседа Анатолия Червонецького.

Двухэтажный дом рядом с домом Червонецького построил Владимир в 2007 годуа. С тех пор общались с соседом. Он был одиноким, жены и детей никогда не было. Когда заболел - Драчуки ухаживали за мужчиной до самой его смерти. За это в благодарность он переписал свой дом на Ларису, жену Владимира, в январе этого года.

"Дядя Толя был живеньким таким человеком. Но в июне прошлого года он упал с черешни. И здоровье его резко подкосилось. Сначала жаловался, что трудно ходить после перелома ребер. К осени вообще на ноги не мог становиться . Перед новым годом он попросил помощи. Повез его на обследование. Обнаружили рак простаты. Жаль было. Он же живой человек. Что ж, закрыть в доме, пусть умирает? Возил по врачам, носил на себе, потому что он кричал от боли. Потом совсем слег. Нанял сиделку, чтобы была возле него. Но памперсы меняли вместе, мыли деда, перестилали постель. Жена готовила еду, вещи у себя стирали. И ни разу речи о наследстве или завещание не заходило. И потребности не имеем. Имею свой большой двухэтажный дом, родительский остался в наследство, всем места хватает", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Владимир.

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За день до смерти Анатолий Семенович попросил привезти к нему нотариуса. Поскольку двое отказались из-за занятости, а третий был в командировке, завещание составила и заверила секретарь сельского совета соседней Летковки. А уже в апреле племянница Анатолия Червонецкого 60-летняя Натилия Кафарова, проживающая в российском Ростове, написала в полицию заявление о преступлении. Говорит, покойного дядю посещала, пока в Украине не началась война. Но все время поддерживала связь с родственником по телефону. Потом не смогла ехать по состоянию здоровья - перенесла два инсульта. А в конце прошлого года ей сделали операцию на открытом сердце. Поэтому ухаживать за дядей и ехать на похороны не могла.

"Завещание составлено с нарушениями. А подпись под ним не моего дядя. Его почерк я хорошо знаю. Кроме дома у меня украли еще и все имущество из него и дядины деньги", - говорит Наталья Владимировна.

В полиции говорят, изучают все обстоятельства дела. Будет назначена почерковедческая экспертиза.

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