Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили инспектора одного из постов Одесской таможни, который систематически требовал взятки. Его ежедневная "касса" превышала 20 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от граждан деньги за перемещение через государственную границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На взятке задержали руководителя департамента горсовета

Чиновника задержали во время получения очередного "транша" в размере 7 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения за взяточничество, а также избрании ему меры пресечения.

Депутат Гостомельского сельсовета на Киевщине требовал 1 млн грн взятки. В такую ​​сумму оценил свои услуги по выделению 100 земельных участков для захоронения умерших.