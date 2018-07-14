Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили инспектора одного из постов Одесской таможни, который систематически требовал взятки. Его ежедневная "касса" превышала 20 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Правоохранители установили, что чиновник требовал от граждан деньги за перемещение через государственную границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления", - говорится в сообщении.
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Чиновника задержали во время получения очередного "транша" в размере 7 тыс. грн.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения за взяточничество, а также избрании ему меры пресечения.
Депутат Гостомельского сельсовета на Киевщине требовал 1 млн грн взятки. В такую сумму оценил свои услуги по выделению 100 земельных участков для захоронения умерших.
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