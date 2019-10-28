Имел пистолет, ключи и фальшивый паспорт: рассказали о пожизненнике, который застрелил нацгвардейца

21-летнего солдата Нацгвардии убил приговоренный к пожизненному во время этапирования. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Осужденного к пожизненному Дмитрия Бевзюка, который убил нацгвардейца, подозревали в ряде преступлений.

Однако доказать причастность ко всем не смогли, сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

"Оперативники Запорожской области напомнили мне, что за этим подонком не один и не два убитых, за которых он наказание не несет. Этот Бевзюк в Запорожье совершил разбой с ранением валютчиков на ул.Сталеваров, еще один разбой с последующим ранением предпринимателя, убийство на ул. Гарнизонной, убийство на ул. Бородинской, а также еще масса событий, где просто не хватало доказательств", - рассказал Аброськин.

Приговоренный к пожизненному лишению свободы отбывает наказание в ИК-55 в Вольнянском районе. Его доставляли в Днепр для прохождения лечения в больнице при исправительном учреждении. Побег из спецвагона преступник тщательно планировал. Ему даже удалось пронести с собой в поезд пистолет.

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Конвой части привез осужденного из исправительной колонии, что в Вольнянском районе, в Запорожское СИЗО 17 октября, рассказал командир воинской части 3026 Нацгвардии Сергей Щербина.

"Поскольку он приговорен к пожизненному лишению свободы, к месту назначения его должен был сопровождать особый конвой. Конвоиры приехали из Днепра. В части 3026 им выделили спецавтомобиль для доставки преступника к спецвагон. Они проверили вещи и поехали на вокзал. Сели в спецвагон и поехали в Днепр", - рассказал Щербина, передает "Индустриалка".

Среди вещей осужденного оказалось много консервных банок заводской закупорки - типа банки с ананасами. Как впоследствии выяснилось, в одной находились деньги, паспорт на другое имя с его фото и пистолет. Имел также ключ от тамбура.

В Днепре конвоируемого должны были высадить и спецавтомобилем перевезти в Днепровское СИЗО. А уже потом - в исправительное учреждение с больницей. Преступник все рассчитал - в туалет попросился при подъезде к Днепру. Спрятал под одеждой оружие, захватил ключи от тамбурных дверей. А выйдя из туалета, напал на конвоира.

"Это увидел солдат с другой стражи, побежал на помощь. Вооруженный преступник выстрелил в сторону солдата. Ранения, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью", - добавил Щербина.

Нападение произошло 25 октября около 21.30 во время этапирования по железной дороге. Приговоренный к пожизненному лишению свободы напал на стражей с целью их обезоруживания и дальнейшей побега. Нападавшего удалось обезвредить и обезоружить.